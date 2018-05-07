Новосибирский аэропорт Толмачёво оказался залит фекалиями (ВИДЕО)

Утром 6 мая в новосибирском аэропорту Толмачёво произошла авария, из-за которой пол терминала «А» оказался залит фекалиями. Вследствие произошедшего также обрушилась часть потолка.



Представители аэропорта заявили журналистам «Новых Известий», что причина неисправности устанавливается, ведутся восстановительные работы.



Никто при аварии не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.



