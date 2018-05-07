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Обработка от клещей пройдет на кладбищах Нижнего Тагила до конца мая (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обработка от клещей пройдет на кладбищах Нижнего Тагила до конца мая (ФОТО)

7 мая, 18:20ОбществоИрина Анисимова
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