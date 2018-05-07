Обработка от клещей пройдет на кладбищах Нижнего Тагила до конца мая (ФОТО)

Городские кладбища планируется обработать от клещей до конца мая. Территории на Старателе, Голом Камне и в Горбуново уже прошли обработку. Борьба с клещами еще предстоит на кладбищах «Центральное», «Рудник» и «Пихтовые горы».

Кладбища «Юго-Западное» в Горбуново, «Южное» на Старателе и «Висимское» на Голом Камне уже обработаны. «Рудник» - там обработано частично. «Пихтовые горы» и «Центральное» – самые большие по площади, на них обработка еще не завершена сообщили в подрядной организации.

Как пояснили специалисты, ответственные за акарицидную обработку, график работ в этом году неравномерный из-за погодных условий.

По датам четко сказать невозможно, так как при обработке мы ориентируемся на погодные условия. В идеале, рекомендуется, чтобы после обработки около 2 дней не было дождей. Но май, сами видите, какой: не очень балует погодой. Как только становится более-менее сухо, мы выезжаем. Например, на этой неделе из-за погодных условий мы не планируем работать на кладбищах рассказала специалист.

Подрядная организация извещает жителей города о предстоящих работах через объявления. Как сообщили в специалисты, в период обработки тагильчанам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ, если это позволяют обстоятельства.

Во время обработки лучше не присутствовать, но это не всегда возможно - те же самые похороны на кладбище. Если посещение кладбища не экстренно, то лучше отложить визит на время опрыскивания. За день до предстоящих работ мы вывешиваем информационное объявление по противоклещевой обработке на центральных воротах пояснила специалист подрядной компании.

Мертвый бизнес. Кому принадлежит похоронный бизнес в Нижнем Тагиле?