Обработка от клещей пройдет на кладбищах Нижнего Тагила до конца мая (ФОТО)

Все кладбища Нижнего Тагила будут обработаны от клещей до конца мая. Тагильчанам в такие дни рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ без острой на то необходимости. Работы по акарицидной обработке территорий будут прекращаться в дождливую погоду.

Городские кладбища планируется обработать от клещей до конца мая. Территории на Старателе, Голом Камне и в Горбуново уже прошли обработку. Борьба с клещами еще предстоит на кладбищах «Центральное», «Рудник» и «Пихтовые горы».

Кладбища «Юго-Западное» в Горбуново, «Южное» на Старателе и «Висимское» на Голом Камне уже обработаны. «Рудник» - там обработано частично. «Пихтовые горы» и «Центральное» – самые большие по площади, на них обработка еще не завершена, -- сообщили в подрядной организации.

Как пояснили специалисты, ответственные за акарицидную обработку, график работ в этом году неравномерный из-за погодных условий.

По датам четко сказать невозможно, так как при обработке мы ориентируемся на погодные условия. В идеале, рекомендуется, чтобы после обработки около 2 дней не было дождей. Но май, сами видите, какой: не очень балует погодой. Как только становится более-менее сухо, мы выезжаем. Например, на этой неделе из-за погодных условий мы не планируем работать на кладбищах, -- рассказала специалист.

Подрядная организация извещает жителей города о предстоящих работах через объявления. Как сообщили в специалисты, в период обработки тагильчанам рекомендуется воздержаться от посещения кладбищ, если это позволяют обстоятельства.