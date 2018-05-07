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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские дорожники отстают от графика по очистке дорог и тротуаров от грязи

7 мая 2018, 23:35Добавить новость
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Подрядные организации Нижнего Тагила не успевают в срок очистить улицы и тротуары города от грязи. По графику оказались выполнены только работы по ямочному ремонту.

До 15 мая МУП Тагилдорстрой и ООО УБТ-Сервис должны выполнить 3 тысячи квадратных метров ямочного ремонта. По состоянию на 4 мая подрядчики отставали от выполнения плана, но за выходные дни выровняли показатели объёмов выполненных работ с запланированными.

По информации службы заказчика городского хозяйства, невыполнение обозначенных сроков работ наблюдается в направлении уборки дорог и тротуаров Нижнего Тагила от грязи. К 6 мая дорожники должны были убрать 48 тысяч квадратных метров дорог и 17 тысяч квадратных метров тротуаров. Однако объём выполненных работ отстаёт по показателям: убрано 5 тысяч квадратных метров дорожных покрытий и 1 тысяча квадратных метров городских тротуаров.

По мнению председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, столь малые объёмы принятых работ связаны с низким качеством уборки.

 

Учитывая, что подрядчики почти никогда не вычищают улицы в комплексе, служба заказчика просто не может принимать работы, выполненные лишь частично. Именно такая позиция надзорного органа нужна тагильчанам. Раньше более лояльно принимали работы, -- пояснил Чапурин.

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