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Уроки безопасности для сотрудников детских садов прошли в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроки безопасности для сотрудников детских садов прошли в Нижнем Тагиле

7 мая, 22:25Общество
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