Уроки безопасности для сотрудников детских садов прошли в Нижнем Тагиле

28 апреля в Нижнем Тагиле для сотрудников детских садов прошла презентация «Безопасность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников».

Участники ознакомились с тем, как можно применить интерактивные игры для обучения детей правилам безопасности. Данный метод позволяет в ходе общения с дошкольниками определить проблемы и помочь детям сформировать правила безопасного поведения.





Всего на мероприятии были представлены три секции – «пожарная безопасность», «безопасность дорожного движения», «сохранение и укрепление здоровья». Для знакомства с секциями гости также были разделены на 3 группы, сообщает управление образования Нижнего Тагила.