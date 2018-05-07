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Новости Нижнего Тагила

Уроки безопасности для сотрудников детских садов прошли в Нижнем Тагиле

7 мая 2018, 22:25Добавить новость
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28 апреля в Нижнем Тагиле для сотрудников детских садов прошла презентация «Безопасность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников». 

Участники ознакомились с тем, как можно применить интерактивные игры для обучения детей правилам безопасности. Данный метод позволяет в ходе общения с дошкольниками определить проблемы и помочь детям сформировать правила безопасного поведения.

Всего на мероприятии были представлены три секции – «пожарная безопасность», «безопасность дорожного движения», «сохранение и укрепление здоровья». Для знакомства с секциями гости также были разделены на 3 группы, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

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