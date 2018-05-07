Увольнение актрисы Нижнетагильского Молодежного театра Каратевой признано незаконным

Каратаева готова немедленно вернуться на работу. Руководство театра выплатит актрисе зарплату за то время, что Каратаева была вынуждена отсутствовать на работе.

Анна Каратаева ранее была уволена из театра на основании того, что замещала находящуюся в декретном отпуске актрису Анну Татаринову. После возвращения последней, Каратаева была вынуждена оставить работу из-за отсутствия ставки для нее, передает «Между строк».

В данный момент театр закрыт для зрителей из-за неполадок в здании.