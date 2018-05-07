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Новости Нижнего Тагила

Дискуссия о чайлдфри состоялась в Нижнетагильском педагогическом институте

7 мая 2018, 21:45Добавить новость
дети,культура,Нижний Тагил,образование,студенты,НТГСПИ,Нижнетагильская епархия,дискуссионный клуб,чайлдфри,психологи

3 мая на заседании молодежного дискуссионного клуба в НТГСПИ состоялось обсуждение, посвященное явлению чайлдфри.

Чайлдфри (перевод с английского, childfree – свободный от детей) – сознательное нежелание иметь детей. В качестве экспертов дискуссии выступили иерей Павел Козлов, психолог центра защиты материнства и детства «Дар жизни» Людмилла Свиридова, представители Скорбященского женского монастыря Светлана Георгиевна Юсупова и Вера Александровна Чемезова.

Студенты обсудили, какие бывают положительные и негативные последствия отказа от детей, сообщает Нижнетагильская епархия. В ходе дискуссии были затронуты социальные элементы явления – положительное влияние на карьеру, творчество, финансы. Также студенты и эксперты обсудили психологические аспекты феномена чайлдфри – что влияет на решение об отказе от детей, и к каким последствиям это может привести.

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