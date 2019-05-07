Банкротивший «Коксохиммонтаж-Тагил» конкурсный управляющий осужден на 5 лет

В мае 2018 года Павел Садыков, являясь конкурсным управляющим, вел процедуру банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил». В то время часть площадей предприятия занимал арендатор. Садыков пригрозил коммерсанту, что предпримет действия, направленные на срыв сделки по продаже части имущества предприятия. Конкурсный управляющий потребовал у предпринимателя 500 тысяч рублей.

Арендатор обратился в УФАС, а затем сообщил Садыкову, что готов передать ему часть денег - 75 тысяч рублей. В момент передачи денежных средств конкурсный управляющий был задержан. В автомобиле, где проходила встреча мужчин, были обнаружены денежные средства, переданные Садыкову. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем пунктам статьи 204 Уголовного Кодекса Российской Федерации.