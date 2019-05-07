Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Чиновница из ХМАО предложила гражданам поднять «пятые точки»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
24129707 1726753080689190 1471731444761154614 n

Чиновница из ХМАО предложила гражданам поднять «пятые точки»

Вчера, 23:06ОбществоФото: Cтраница Любови Иванцовой в Facebook/ facebook.com/ivantsovala
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина