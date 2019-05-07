Чиновница из ХМАО предложила гражданам поднять «пятые точки»

Обсуждение, вызвавшее резонанс, произошло 2 мая под постом Иванцовой в группе муниципалитета «Глава в районе», где она рассказала о результатах деятельности мэрии. Подписчиков возмутил факт закрытия единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами, из-за ледохода. Отвечая на возмущённые комментарии, сотрудница администрации предложила недовольным уехать в другие посёлки или поднять пятую точку и сделать что-то самим. Скриншоты высказываний чиновницы быстро распространились по сети интернет и вызвали критику со стороны её коллег и начальства. Сами комментарии чуть позже были удалены вместе с постом.

Считаю абсолютно недопустимым для муниципальных служащих любого ранга — от главы до инженера — некорректное поведение, в том числе комментарий в социальных сетях. Если это был действительно аккаунт нашего сотрудника, она выразила свою точку зрения, которая не имеет ничего общего с позицией администрации района. По факту публикации будет проведена проверка, комиссия по этике даст свое заключение,отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

7 мая Иванцова разместила на своей странице в социальной сети Facebook пост с извинениями. Она признала, что была резка и допустила ошибку.

Определенную роль в тоне моей беседы с жителями сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода,написала чиновница.