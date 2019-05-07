Депутат Ионин прокомментировал очередные видео после стрельбы в Камышлове

Уральские СМИ разместили новое видео с инцидентом в Камышлове. На видео депутат Госдумы Ионин вступает в спор с сотрудниками полиции, которые приехали на место по сообщению о стрельбе из автомата. На записи депутат утверждает, что полицейским отдали приказ о его задержании. Действуют правоохранители, с его слов, с подачи экс-начальника ОВД Камышлова.

При этом, депутат знал о том, что в этот момент его снимают на видео и разместил в сети пост о том, что вскоре оно появится в интернете.

Господа, вам юридически разобраться надо или репутационно нагадить?прокомментировал запись Ионин.

Корреспондентам JustMedia Ионин предоставил свою видеозапись, где он разговаривает с представителями закона. Депутат пояснил, что правоохранители провоцировали его на агрессию.

Потом приехал этот человек и раздавал команды меня задержать. Звучала фамилия Шкаева. Человек категорически отказывался представиться, оттолкнул меня и дважды ударил по телефону. Я и вспылил,сказал Ионин.