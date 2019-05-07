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Депутат Ионин прокомментировал очередные видео после стрельбы в Камышлове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Депутат Ионин прокомментировал очередные видео после стрельбы в Камышлове

Сегодня, 17:20ОбществоФото: Личная страница Facebook Дмитрия Ионина
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