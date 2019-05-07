Генпрокурор приехал в Екатеринбург в сопровождении кортежа из 18 машин
Сегодня, 09:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за кортежа из 18 автомобилей, пишет портал Е1. В столицу Урала приехал Юрий Чайка.
Сюжеты: Екатеринбург
6 мая в Екатеринбург прилетел Юрий Чайка. Генпрокурор России проехал по Екатеринбургу в сопровождении кортежа из 18 автомобилей. Для этого была перекрыта улица Белинского.
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Видео: е1.ru
7 мая Юрий Чайка проведет встречи с главами регионов из нескольких федеральных округов по вопросам мусорной реформы.
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