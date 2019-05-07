Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу с митрополитом
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и митрополит Кирилл посетили больницу в Красноуфимске, сообщает правительство региона.
4 мая министр здравоохранения региона Андрей Цветков с рабочим визитом посетил городскую больницу Красноуфимска. Визит министра совпал с Пасхальной неделей, вместе с чиновником Красноуфимск посетил митрополит Кирилл. Они навестили детей в красноуфимской больнице, а также побывали в нескольких храмах.
Также в ходе визита Андрей Цветков дал оценку работе районной больницы и оценил поликлинику, где обновлена зона регистратуры и созданы комфортные условия для пребывания пациентов.
Для 35 тысяч красноуфимцев высокотехнологичная медицина стала гораздо ближе и доступней. Более 150 стентирований и коронарографий проведено за три месяца текущего года в отделение кардиохирургии,сообщил Цветков.
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