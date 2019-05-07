Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу с митрополитом

4 мая министр здравоохранения региона Андрей Цветков с рабочим визитом посетил городскую больницу Красноуфимска. Визит министра совпал с Пасхальной неделей, вместе с чиновником Красноуфимск посетил митрополит Кирилл. Они навестили детей в красноуфимской больнице, а также побывали в нескольких храмах.

Также в ходе визита Андрей Цветков дал оценку работе районной больницы и оценил поликлинику, где обновлена зона регистратуры и созданы комфортные условия для пребывания пациентов.