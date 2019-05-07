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Летнее кафе на проспекте Строителей не откроется в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Летнее кафе на проспекте Строителей не откроется в 2019 году

Сегодня, 17:04ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с Google Maps
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