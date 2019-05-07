Летнее кафе на проспекте Строителей не откроется в 2019 году

Об этом TagilCity.ru рассказала начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова.

Кафе не будет работать из-за ужесточения санитарных требований к временным предприятиям общественного питания. Теперь в таких объектах должна быть подведена вода, водоотвод, также должны быть раздельные туалеты: для персонала отдельно, для посетителей отдельно. Продукция должна готовится в стационарных организациях. Там у них всего этого не было, и поэтому были многочисленные жалобы,сообщила Людмила Абдулкадырова.