Летнее кафе на проспекте Строителей не откроется в 2019 году
Летнее кафе на проспекте Строителей, 5а, являвшееся последние несколько лет единственным нестационарным общепитом в центре Нижнего Тагила, в этом году не откроется из-за несоответствия санитарным требованиям.
Об этом TagilCity.ru рассказала начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова.
Кафе не будет работать из-за ужесточения санитарных требований к временным предприятиям общественного питания. Теперь в таких объектах должна быть подведена вода, водоотвод, также должны быть раздельные туалеты: для персонала отдельно, для посетителей отдельно. Продукция должна готовится в стационарных организациях. Там у них всего этого не было, и поэтому были многочисленные жалобы,сообщила Людмила Абдулкадырова.
По словам чиновницы, на данный момент летние веранды откроют только пять стационарных заведения Нижнего Тагила: три в Ленинском и два в Дзержинском районе. В Тагилстроевском районе появление летних кафе и веранд пока под вопросом: несколько предприятий изъявили желание поставить столики на улице, но окончательного решения еще не приняли, рассказала Людмила Абдулкадырова.