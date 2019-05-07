Мэрия Екатеринбурга отклонила заявки на благоустройство «Зеленой Рощи»

На первом этапе в конкурсе было принято 11 заявок от претендентов. Во второй части конкурса комиссии предстояло рассмотреть заявки трех компаний: «Карлофф», «Гражданстройпроект» и «Дорожный центр внедрения новой техники и технологии СвЖД». Комиссия приняла решение о несоответствии всех трех заявок требованиям администрации Екатеринбурга.

Напомним, начальная стоимость контракта по благоустройству «Зеленой Рощи» составляет 161, 4 миллиона рублей. Накануне в УФАС направило жалобу ООО «Лима» из-за недочетов в конкурсной документации, в частности в контракте не указывались требование, согласно которому подрядчик должен иметь опыт работы в сфере благоустройства сроком три года, как того требует законодательство. Аукцион был приостановлен. После этого в документацию были внесены поправки на основании 44-ФЗ.