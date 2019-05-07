Мэрия Екатеринбурга третий раз перенесла городской субботник
Сегодня, 10:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга вновь сообщила о переносе общегородского субботника. Мероприятие переносится уже трижды.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый раз субботник, который был запланирован на конец апреля, был перенесен из-за масштабных мероприятий в связи с празднованием Пасхи. Однако во второй раз мероприятие вновь пришлось перенести из-за выпавшего снега. Тогда норма осадков за сутки превысила месячную норму. Мэрия Екатеринбурга анонсировала, что следующий субботник состоится 7 мая.
Однако мероприятие опять откладывается в связи с большим количеством праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая. Теперь администрация города анонсирует проведение общегородской уборки в период с 13 по 17 мая.
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