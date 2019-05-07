Мэрия Екатеринбурга третий раз перенесла городской субботник

Первый раз субботник, который был запланирован на конец апреля, был перенесен из-за масштабных мероприятий в связи с празднованием Пасхи. Однако во второй раз мероприятие вновь пришлось перенести из-за выпавшего снега. Тогда норма осадков за сутки превысила месячную норму. Мэрия Екатеринбурга анонсировала, что следующий субботник состоится 7 мая.