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Профсоюз учителей выступил против принуждения к «Бессмертному полку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Профсоюз учителей выступил против принуждения к «Бессмертному полку»

Сегодня, 22:31ОбществоФото: vk.com/moypolk
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