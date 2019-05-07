Профсоюз учителей выступил против принуждения к «Бессмертному полку»
Сегодня, 22:31ОбществоФото: vk.com/moypolk
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Педагогический профсоюз «Альянс учителей» призвал работников российских школ не участвовать в акции «Бессмертный полк», если их заставляют это делать руководство образовательного учреждения или чиновники из управления образования, сообщают «Новые Известия».
Сюжеты: День Победы — 2019
Председатель профсоюза Даниил Кен приводит в пример школы Санкт-Петербурга, где в последние годы учителей в добровольно-принудительном порядке привлекают к участию в «Бессмертном полку» через районные администрации.
Мы не первый год уже видим, что в Санкт-Петербурге чиновники организуют приход на акцию «Бессмертный полк», в том числе через образовательные учреждения, и пиарятся на этом. Поэтому мы выступили против, рассказал Кен.
Профсоюзная организация обратилась ко всем педагогическим работникам России и призвала их участвовать в акции только в случае, если они сами этого захотят.
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