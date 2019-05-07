Профсоюз учителей выступил против принуждения к «Бессмертному полку»

Председатель профсоюза Даниил Кен приводит в пример школы Санкт-Петербурга, где в последние годы учителей в добровольно-принудительном порядке привлекают к участию в «Бессмертном полку» через районные администрации.

Мы не первый год уже видим, что в Санкт-Петербурге чиновники организуют приход на акцию «Бессмертный полк», в том числе через образовательные учреждения, и пиарятся на этом. Поэтому мы выступили против, рассказал Кен.