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Ройзман вспомнил о поддельных дипломах инженеров Sukhoi Superjet 100
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Ройзман вспомнил о поддельных дипломах инженеров Sukhoi Superjet 100

Сегодня, 09:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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