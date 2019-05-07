Ройзман вспомнил о поддельных дипломах инженеров Sukhoi Superjet 100

Евгений Ройзман рассказал, что в 2010 году следователи прокуратуры обнаружили у инженеров, которые занимались сборкой самолетов Sukhoi Superjet 100, более 20 поддельных дипломов об образовании. Помимо этого, в компании, где производят Superjet, было выявлено 50 поддельных документов у сотрудников.

Экс-мэр отметил, что в компании «Аэрофлот» также не очень положительно относятся к Superjet.

Их ставят в самый дальний отстойник. Они их стесняются. Это самолет-ЧП,сказал Евгений Ройзман.

Он предложил самолетам Sukhoi Superjet 100 запретить осуществлять вылеты.

Напомним, что 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Погиб 41 пассажир. Эвакуацию затруднили сами пассажиры, спасавшие свою ручную кладь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Несоблюдение техники безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц».