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Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы

Сегодня, 08:37ОбществоФото: Личная страница Facebook Дмитрия Ионина
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