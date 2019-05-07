Свердловчанин начал сбор подписей за отставку Ионина после стрельбы

Житель Камышлова в соцсетях призывает свердловчан поставить свою подпись в петиции за отставку депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Обращение будет направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Если раньше закон был не писан бандитам, теперь — депутатам. Место ли таким людям в Госдуме? Мы считаем, что нет!написал активист.

Ионин пояснил корреспондентам Ура.ру, что понимает недовольство народа властями.

В обществе есть недовольство действиями многих властьимущих, поэтому появление петиции неудивительно,пояснил депутат.

При этом Ионин отметил, что он накануне выступал в эфире одной из радиостанций, где в результате опроса его поддержали 69% слушателей. Также депутат сказал, что получает слова поддержки от свердловчан в соцсетях.