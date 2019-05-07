Торги на строительство школы в Екатеринбурге вновь перенесены
В Екатеринбурге вновь перенесли сроки аукциона по определению подрядчика, который займется строительством дополнительного здания школы в Краснолесье, сообщает «Комсомольская Правда».
В Екатеринбурга вновь сдвинули сроки аукциона по определению подрядчика на возведение пристроя к школе № 181 в Краснолесье. При том, что это единственная школа в микрорайоне, которая уже сейчас переполнена. Здание образовательного учреждения в новом учебном году может не вместить всех учеников.
На строительство дополнительного здания выделено 590 миллионов рублей. Торги должны были состояться еще в марте. Однако проведение закупки было заморожено из-за жалоб, поступивших в УФАС. Помимо этого, тогда получить контракт захотела лишь одна организация - «Спеццемремонт», данную заявку признали несоответствующей требованиям.
18 апреля на сайте госзакупок был размещен новый аукцион, заявки принимались до 7 мая, а 13 мая должно было стать известно имя победителя. По непонятной причине в последний момент прием заявок продлили до 23 мая, подрядчика должны определить 27 мая.
Ранее в УФАС поступили жалобы на торги еще по ряду объектов в Екатеринбурге. Речь идет о корпусе для школы № 167, пристрое к лицею № 173, строительстве новой школы и двух детских садов.