Торги на строительство школы в Екатеринбурге вновь перенесены

В Екатеринбурга вновь сдвинули сроки аукциона по определению подрядчика на возведение пристроя к школе № 181 в Краснолесье. При том, что это единственная школа в микрорайоне, которая уже сейчас переполнена. Здание образовательного учреждения в новом учебном году может не вместить всех учеников.

На строительство дополнительного здания выделено 590 миллионов рублей. Торги должны были состояться еще в марте. Однако проведение закупки было заморожено из-за жалоб, поступивших в УФАС. Помимо этого, тогда получить контракт захотела лишь одна организация - «Спеццемремонт», данную заявку признали несоответствующей требованиям.

18 апреля на сайте госзакупок был размещен новый аукцион, заявки принимались до 7 мая, а 13 мая должно было стать известно имя победителя. По непонятной причине в последний момент прием заявок продлили до 23 мая, подрядчика должны определить 27 мая.