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Торги на строительство школы в Екатеринбурге вновь перенесены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Торги на строительство школы в Екатеринбурге вновь перенесены

Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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