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В двух свердловских городах мусорные контейнеры украсили позитивные слоганы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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В двух свердловских городах мусорные контейнеры украсили позитивные слоганы

Сегодня, 09:45ОбществоФото: «Рифей»
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