В двух свердловских городах мусорные контейнеры украсили позитивные слоганы
В двух городах Свердловской области на мусорных контейнерах возчик и партнер регионального оператора «Рифей» компания «PPR» размещает позитивные слоганы. Предприятие уже раскрасило 260 контейнеров в Красноуральске, а до конца мая аналогичные работы закончат в Кушве.
В «PPR» рассказали, что многие кидают пакеты с отходами возле контейнеров, а муниципалитеты и управляющие компании не всегда оперативно успевают их убрать.
Слоганы «Улыбнись, избавься от ненужного!», «Все будет хорошо. Брось ты это», «Спасибо, ты сделал мир чище!» будут мотивировать людей доносить мешки с мусором до баков, считают партнеры «Рифея».
По примеру Красноуральска, акцию запустили в Кушве. Планируется, что до конца мая там все контейнеры будут украшены мотивирующими надписями.
Напомним, с 1 января 2019 года компания «Рифей» является в Свердловской области одним из трех региональных операторов по обращению с ТКО. Ее деятельность охватывает территорию так называемой Северной зоны, куда входит Нижний Тагил. За первые три месяца 2019 года «Рифей» вывез на полигоны около 600 тысяч кубометров отходов. Данный показатель на 10% превышает количество вывезенных отходов за аналогичный период до введения экологической реформы.
Также «Рифей» занимается созданием инфраструктуры для реализации нацпроекта «Экология». В ближайшее время компания закупит для городов Северной зоны три тысячи новых контейнеров (часть из них уже находится на складах регоператора). В День победы «Рифей» установит в Нижнем Тагиле 16 контейнеров на улицах Первомайская, Горошникова, проспекте Ленина и проспекте Строителей, чтобы горожане не мусорили во время праздничных гуляний.