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В Екатеринбурге фонтаны заработают в День Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге фонтаны заработают в День Победы

Сегодня, 13:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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