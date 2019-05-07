В Екатеринбурге фонтаны заработают в День Победы

В столице Урала завершены работы по реконсервации и чистке городских фонтанов, об этом сообщает «Новый День», ссылаясь на специалистов муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения».

В виде исключения фонтан в Историческом сквере будет запущен позднее, после демонтажа сцены, установленной специально к празднику.

В течение всего сезона специалисты будут контролировать работы фонтанов. Каждый понедельник запланированы профилактические мероприятия по очистке сооружений и выявлению недостатков.