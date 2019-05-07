В Екатеринбурге фонтаны заработают в День Победы

9 мая в Екатеринбурге запустят фонтаны, сообщает «Новый День».
В столице Урала завершены работы по реконсервации и чистке городских фонтанов, об этом сообщает «Новый День», ссылаясь на специалистов муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения».
В виде исключения фонтан в Историческом сквере будет запущен позднее, после демонтажа сцены, установленной специально к празднику.
В течение всего сезона специалисты будут контролировать работы фонтанов. Каждый понедельник запланированы профилактические мероприятия по очистке сооружений и выявлению недостатков.
Напомним, в Нижнем Тагиле фонтаны были запущены 1 мая. Всего в 2019 году в городе запустят шесть фонтанов: в Театральном сквере, на проспекте Ленина, в Комсомольском сквере и на площади Славы. Фонтан в парке имени Бондина будет запущен в День Победы.