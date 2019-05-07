В Екатеринбурге у вырастившего сад на крыше пенсионера украли деревья

Сад был ликвидирован по решению суда сотрудниками управляющей компании. По словам дочери пенсионера, после того, как деревья выкорчевали, их оставили у одного из подъездов дома. Пенсионер поливал деревья и продолжал ухаживать за ними. Семья мужчины планировала посадить их у себя на дачном участке. Однако деревья исчезли.

Девушка рассказала, что она собирается написать заявление в полицию.

Кто мог так оперативно украсть деревья? Для этого нужна «Газель» как минимум, говорит екатеринбурженка.