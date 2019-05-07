В Екатеринбурге у вырастившего сад на крыше пенсионера украли деревья
Сегодня, 19:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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У екатеринбуржца, который 18 лет выращивал на крыше многоэтажного дома сад, разрушенный впоследствии сотрудниками управляющей компании, украли все деревья, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Сад был ликвидирован по решению суда сотрудниками управляющей компании. По словам дочери пенсионера, после того, как деревья выкорчевали, их оставили у одного из подъездов дома. Пенсионер поливал деревья и продолжал ухаживать за ними. Семья мужчины планировала посадить их у себя на дачном участке. Однако деревья исчезли.
Девушка рассказала, что она собирается написать заявление в полицию.
Кто мог так оперативно украсть деревья? Для этого нужна «Газель» как минимум, говорит екатеринбурженка.
Напомним, что сад пожилой мужчина выращивал на протяжении 18 лет. По его словам, жильцы дома были не против озеленения крыши. В 2016 году суд вынес решение о ликвидации сада и всех построек. 24 апреля УК снесла сад.
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