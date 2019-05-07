Юрий Чайка поручил свердловским прокурорам ужесточить контроль за ТКО

В частности, Чайка обратил внимание на малое количество уголовных дел, связанных с обращением с ТКО.

С начала прошлого года в результате оперативно-розыскной деятельности возбуждено только шесть уголовных дел,сообщил Чайка.

Более 40 раз следователи необоснованно отказывали в возбуждении уголовных дел в сфере обращения с ТКО. 47 уголовных дело было возбуждено по материалам прокуратуры. 10 тысяч граждан привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

На совещании с участием Юрия Чайки присутствовали главы регионов УрФО, полпреды президента России Николай Цуканов и Сергей Меняйло, глава Росприроднадзора, главы ведомств и различных департаментов.