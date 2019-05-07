Юрий Чайка поручил свердловским прокурорам ужесточить контроль за ТКО
Генпрокурор России Юрий Чайка во время визита в Екатеринбург поручил свердловским прокурорам ужесточить контроль за обращением с мусором, сообщает генпрокуратура.
В частности, Чайка обратил внимание на малое количество уголовных дел, связанных с обращением с ТКО.
С начала прошлого года в результате оперативно-розыскной деятельности возбуждено только шесть уголовных дел,сообщил Чайка.
Более 40 раз следователи необоснованно отказывали в возбуждении уголовных дел в сфере обращения с ТКО. 47 уголовных дело было возбуждено по материалам прокуратуры. 10 тысяч граждан привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
На совещании с участием Юрия Чайки присутствовали главы регионов УрФО, полпреды президента России Николай Цуканов и Сергей Меняйло, глава Росприроднадзора, главы ведомств и различных департаментов.
Ранее правительство Свердловской области сообщило, что собираемость платежей за вывоз ТКО в регионе превысила 50%, показатель на 17% выше данных за первый квартал 2019 года. Мусорная реформа начала действовать с 1 января этого года.