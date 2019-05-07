Заведующая детсадом в Среднеуральске взяла на работу мужа-депутата
Сегодня, 19:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Антикоррупционный комитет по Свердловской области проводит проверку в отношении заведующей детским садом в Среднеуральске. Она подозревается в ряде нарушений трудового законодательства, в частности в трудоустройстве на несколько ставок в садике своего мужа – депутата гордумы, сообщает пресс-служба ведомства.
На заведующую детского сада №3 поступала жалоба о том, что она трудоустроила на работу в учреждение нескольких своих родственников, которые работали на две и более ставки, при этом не выполняя своих должностных обязанностей в полном объеме. Заработная плата же начислялась за несколько ставок.
Одним из трудоустроенных родственников заведующей является депутат местной думы Павел Королев.
Также в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при осуществлении муниципальных закупок – установлен факт заключения договора с подрядной организацией в отсутствии конкурентных процедур.
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