Заведующая детсадом в Среднеуральске взяла на работу мужа-депутата

На заведующую детского сада №3 поступала жалоба о том, что она трудоустроила на работу в учреждение нескольких своих родственников, которые работали на две и более ставки, при этом не выполняя своих должностных обязанностей в полном объеме. Заработная плата же начислялась за несколько ставок.