Жительница Екатеринбурга лишилась Mercedes-Benz G 500 из-за долга в 1 млн

Автомобиль Mercedes-Benz G 500 арестовали в целях обеспечения оплаты долга перед юрлицом. Помимо этого, женщина не оплатила 42 штрафа за нарушение ПДД. Общий размер задолженности по штрафам - 60 тысяч рублей.

Автовладелица не предпринимала каких-либо попыток выплатить предпринимателю один миллион рублей за поставку товара. В связи с этим судебные приставы приняли решение о наложении ареста на ее имущество.

Машина эвакуирована на спецстоянку. В случае, если женщина не выплатит долг, автомобиль будет реализован на торгах.