Жительница Екатеринбурга лишилась Mercedes-Benz G 500 из-за долга в 1 млн
Сегодня, 12:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы арестовали дорогостоящий автомобиль жительницы Екатеринбурга, женщина задолжала юрлицу около одного миллиона рублей, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль Mercedes-Benz G 500 арестовали в целях обеспечения оплаты долга перед юрлицом. Помимо этого, женщина не оплатила 42 штрафа за нарушение ПДД. Общий размер задолженности по штрафам - 60 тысяч рублей.
Автовладелица не предпринимала каких-либо попыток выплатить предпринимателю один миллион рублей за поставку товара. В связи с этим судебные приставы приняли решение о наложении ареста на ее имущество.
Машина эвакуирована на спецстоянку. В случае, если женщина не выплатит долг, автомобиль будет реализован на торгах.
Ранее в столице Урала с применением «умных камер» судебные приставы выявили восьмерых должников, у четверых из них были арестованы транспортные средства.
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