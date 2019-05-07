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Жительница Екатеринбурга лишилась Mercedes-Benz G 500 из-за долга в 1 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Жительница Екатеринбурга лишилась Mercedes-Benz G 500 из-за долга в 1 млн

Сегодня, 12:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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