Жительница Режа подозревается в изготовлении наркотиков из таблеток

В дежурную часть МВД по Режевскому району поступило сообщение об изготовлении наркотиков. По указанному адресу выехала оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что безработная женщина 1986 года рождения, состоящая на учете у нарколога, приобретает по специальному рецепту лекарства. В последующем из медпрепаратов, в состав которых входит сильнодействующее вещество, женщина изготавливала наркотики.

Находясь в своей квартире, она сбыла своему знакомому шприц с наркотическим веществом массой 1,32 грамма. После осуществления передачи наркотика, женщина была задержана в момент, когда гость покидал ее квартиру. Вместе с ней в квартире находился ее супруг, также употребляющий наркотики. Все были задержаны и доставлены в отделение. Там женщина призналась правоохранителям, что готовила наркотик один или два раза в неделю, употребляла сама, а также продавала с целью получения прибыли.