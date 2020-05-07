НИИ ОММ в Екатеринбурге не убрали из списка больниц для лечения коронавируса
Сегодня, 23:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство РФ не стало убирать Уральский НИИ охраны материнства и младенчества из списка медучреждений, где будут лечить пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, институт остался в списке, но количество мест для больных COVID-19 сократилось с 300 до 70.
А это знaчит, что если институт и нaчнут на врeмя перепрoфилировать, то лишь в крaйнем случaе и совершeнно точно без ущeрба для окaзания высокoквалифицированной мeдпомощи берeменным и новорoжденным,отметил губернатор.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о перепрофилировании для лечения коронавируса некоторых медучреждений. В список попал Уральский НИИ ОММ, где наблюдаются пациентки с тяжелой беременностью и риском смерти для ребенка. После этого сотрудники и пациенты роддома создали петицию против перепрофилирования.
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