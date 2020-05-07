Полная изоляция, день тридцать седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в городе было подтверждено два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет на данный момент 24 человека.

Сегодня источник в медицинских кругах сообщил TagilCity.ru, что в Нижнем Тагиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Однако в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в регионе информацию не подтвердили.

Оперативный штаб не подтвердил смерть тагильчанина от коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал список лабораторий в Нижнем Тагиле, которые проводят тестирование на коронавирус.

Роспотребнадзор назвал список лабораторий тестирования на COVID-19 в Нижнем Тагиле

Медицинские учреждения города, в связи с коронавирусом, принимают усиленные меры безопасности. Так, плановые приемы пациентов не проводятся, возможны только срочные операции. А как ведется наблюдение беременных, и в каких условиях проходят роды — узнало TagilCity.ru.

Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19

В Instagram Евгения Куйвашева житель Нижнего Тагила обратил внимание губернатора на то, что в социальных сетях появилась информация о разделении медиков города на тех, кто работает только с больными коронавирусом или подозрением на него, и тех, кто с ними не работает. Соответственно, от этого может зависеть доплата работникам.

Комментарий пользователя Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

С 1 июня каждый год начинаются смены в детских лагерях. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса планируется перенос даты.

В Нижнем Тагиле из-за пандемии в детских лагерях перенесли начало смены

В Нижнем Тагиле ежедневно проводится санитарная обработка подъездов. В прошедшие майские праздники она проходила в усиленном режиме. Так, за период с 1 по 5 мая было обработано более двух тысяч домов.

В Нижнем Тагиле санобработку прошли более двух тысяч многоквартирных домов

Приближается 9 Мая, но, несмотря на отмену массовых мероприятий, они все равно состоятся, но только в режиме онлайн. TagilCity.ru выяснило, что приготовили тагильчанам учреждения культуры.

Как Нижний Тагил отметит День Победы в режиме самоизоляции

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,4 балла. Это значит, что на улицах много людей. Напомним, что предоставляются данные Яндексом исключительно для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 1429 человека.