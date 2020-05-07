Полная изоляция, день тридцать седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле появились новые заболевшие коронавирусом, проводится дезинфекция в многоквартирных домах, а также стали известны мероприятия, которые пройдут 9 Мая в режиме онлайн. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в городе было подтверждено два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет на данный момент 24 человека.
Сегодня источник в медицинских кругах сообщил TagilCity.ru, что в Нижнем Тагиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Однако в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в регионе информацию не подтвердили.
Роспотребнадзор опубликовал список лабораторий в Нижнем Тагиле, которые проводят тестирование на коронавирус.
Медицинские учреждения города, в связи с коронавирусом, принимают усиленные меры безопасности. Так, плановые приемы пациентов не проводятся, возможны только срочные операции. А как ведется наблюдение беременных, и в каких условиях проходят роды — узнало TagilCity.ru.
В Instagram Евгения Куйвашева житель Нижнего Тагила обратил внимание губернатора на то, что в социальных сетях появилась информация о разделении медиков города на тех, кто работает только с больными коронавирусом или подозрением на него, и тех, кто с ними не работает. Соответственно, от этого может зависеть доплата работникам.
С 1 июня каждый год начинаются смены в детских лагерях. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса планируется перенос даты.
В Нижнем Тагиле ежедневно проводится санитарная обработка подъездов. В прошедшие майские праздники она проходила в усиленном режиме. Так, за период с 1 по 5 мая было обработано более двух тысяч домов.
Приближается 9 Мая, но, несмотря на отмену массовых мероприятий, они все равно состоятся, но только в режиме онлайн. TagilCity.ru выяснило, что приготовили тагильчанам учреждения культуры.
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,4 балла. Это значит, что на улицах много людей. Напомним, что предоставляются данные Яндексом исключительно для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.
За последние сутки в Свердловской области было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 1429 человека.