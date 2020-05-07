Роспотребнадзор: 35% свердловских предприятий пищепрома работают с нарушениями
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Роспотребнадзор проверил в Свердловской области 3,5 тысячи предприятий пищевой промышленности, в 35% из них найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом рассказала специалист ведомства Олеся Андреева, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, в условиях пандемии коронавируса предприятия общественного питания работают только на доставке или через окно выдачи. В ходе мониторинга в 35% случаев выявлены нарушения, административные штрафы вынесены на более чем 6,5 миллионов рублей.
Основными нарушениями стали несоблюдение правил профилактики коронавируса, отсутствие перчаток, масок и дезинфицирующих средств. Также часто нарушается контроль при приеме сотрудников на работу.
Компании должны контролировать инструктаж сотрудника на доставке, обращать внимание на его транспортное средство, упаковочный материал, контейнеры. Кроме того, весь персонал, по словам Андреевой, должен проходить медицинский осмотр, вакцинацию и иметь санитарную книжку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей