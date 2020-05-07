Роспотребнадзор: 35% свердловских предприятий пищепрома работают с нарушениями

По ее словам, в условиях пандемии коронавируса предприятия общественного питания работают только на доставке или через окно выдачи. В ходе мониторинга в 35% случаев выявлены нарушения, административные штрафы вынесены на более чем 6,5 миллионов рублей.

Основными нарушениями стали несоблюдение правил профилактики коронавируса, отсутствие перчаток, масок и дезинфицирующих средств. Также часто нарушается контроль при приеме сотрудников на работу.