Россия вошла в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусом
Сегодня, 15:13ОбществоФото: pixabay.com
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Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 177 160 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, Россия вышла на пятое место среди других стран. Она обогнала за сутки Германию, где зафиксировано 168,1 тысяч случаев заражения, а также Францию с 174,2 случаями заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
На первом месте по заболеваемости располагается США (1,228 млн заболевших), Испания (220,3 тысяч случаев, Италия (214,4 тысячи пациентов) и Великобритания (202,3 тысячи человек).
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