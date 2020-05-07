Россия вошла в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусом

Таким образом, Россия вышла на пятое место среди других стран. Она обогнала за сутки Германию, где зафиксировано 168,1 тысяч случаев заражения, а также Францию с 174,2 случаями заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.