Свердловские чиновники будут получать премии «за безупречную службу»
Сегодня, 18:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Каждые пять лет главам министерств, департаментов и управлений Свердловской области будут выплачивать премии «за безупречную службу», пишет znak.
Поправки о выплатах внесены в действующий указ губернатора. По ним выплаты будут производиться после того, как чиновник проработает в должности 10 лет. Деньги будут выплачиваться каждые пять лет, предельный строк выплат — 45 лет. Сумма не должна превышать оклад чиновника.
В понятие «безупречная служба» входит отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
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