Свыше 60 стран примут участие в проекте «День Победы» на разных языках

Проект исполняется по предложению оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». В качестве партнеров акции выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция будет проходить в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на портале pobeda-2020.ru появится интерактивная панель, где разместятся сервис караоке и подстрочник на языках народностей России и других стран. Посетителям будет доступно выбрать свой язык, исполнить композицию «под минус», записать видеоролик при помощи сервиса на интернет-ресурсе или мобильного телефона и выложить его в Сети, сообщает Kursdela.biz.

«Победа заслужена ценой огромных усилий всех народов России, СССР, европейских стран и мира. Важно брать в расчет специфику нашего государства, которое является многонациональным и многоконфессиональным. Уникальность РФ заключается в том, что на ее территориях проживают представители свыше сотни наций, все они отличаются самобытностью, но при этом выступают частью единого народа. Аналогично работает и наша акция — из многоголосия формируется единство», — рассказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Желание принять участие в акции изъявили космонавты экипажа МКС, военные, проходящие службу в Сирии, а также граждане более 60 государств. Речь идет о Латвии, Германии, Молдавии, Польше, Перу, ЮАР, Британии и других.

По сообщению сайта «Единой России» ER.ru, медийные персоны России пригласили соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Евгений Петросян, Николай Басков, Михаил Галустян и многие другие.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Сергей Никонов отметил, что в Свердловской области найдется немало желающих присоединиться к данной акции.