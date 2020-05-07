TagilCity.ru запустило интерактивную карту контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Компания «Рифей» устанавливает новые контейнерные площадки во всех районах Нижнего Тагила. TagilCity.ru создало интерактивную карту их расположения.
Сюжеты: Нижний Тагил
За 2019 год и начало 2020 в городе появилось 260 новых контейнерных площадок. На созданной карте отображается расположение каждой из них. По мере установки новых контейнеров, карта будет обновляться.
Так, в мае компания планирует приобрести еще 550 контейнеров, часть из которых будет размещена в Нижнем Тагиле.
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
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