У «Мисс Екатеринбург» обнаружили иммунитет к коронавирусу
Сегодня, 17:25ОбществоФото: Страница Софии Никитчук в instagram
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Бывшая «Мисс Екатеринбург» София Никитчук рассказала, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом девушка написала в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В крови Никитчук нашли антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Девушка написала, что сейчас для нее это очень «приятные слова».
Также она отметила, что в марте прилетела из Куршавеля, до этого отдыхала в Мексике. После возвращения она переболела простудой, которая, по ее словам, протекала тяжело и с симптомами, похожими на коронавирус.
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