У «Мисс Екатеринбург» обнаружили иммунитет к коронавирусу

В крови Никитчук нашли антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Девушка написала, что сейчас для нее это очень «приятные слова».

Также она отметила, что в марте прилетела из Куршавеля, до этого отдыхала в Мексике. После возвращения она переболела простудой, которая, по ее словам, протекала тяжело и с симптомами, похожими на коронавирус.