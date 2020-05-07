Уральский институт кардиологии начал работать после карантина по коронавирусу
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге вновь начал работу Уральский институт кардиологии, который был закрыт на карантин по коронавирусу, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Кардиоцентр работает в штатном режиме, там были проведены все противоэпидемические мероприятия. В учреждении был введен карантин 22 апреля после того, как туда привезли больных из ЦГКБ № 1. Когда их перевозили, у них не было признаков заражения коронавирусом. Позднее в больнице произошла вспышка заболевания.
В кардиоцентре через 14 дней после введения карантин не было зафиксировано ни одного случая заболевания.
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