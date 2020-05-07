Уральский институт кардиологии начал работать после карантина по коронавирусу

Кардиоцентр работает в штатном режиме, там были проведены все противоэпидемические мероприятия. В учреждении был введен карантин 22 апреля после того, как туда привезли больных из ЦГКБ № 1. Когда их перевозили, у них не было признаков заражения коронавирусом. Позднее в больнице произошла вспышка заболевания.