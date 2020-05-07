В Екатеринбурге ночью из-за сообщения о минировании были эвакуированы люди с вокзалов
Сегодня, 08:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня ночью в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании сотрудники МЧС эвакуировали людей из зданий Южного автовокзала и железнодорожного вокзала, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Из здания Южного автовокзала было выведено четыре человека, а с железнодорожного — 37.
На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Кроме того, помещения вокзалов исследовали кинологи.
Ранее в Нижнем Тагиле спасателям поступали сообщения о минировании Строительного техникума, а также неизвестной черной сумке у торгового центра по улице Фрунзе.
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