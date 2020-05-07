В Екатеринбурге по делу об убийстве управляющего Яшина задержан бывший налоговик

По данным издания, задержанный является бывшим налоговым инспектором. С ним работают следователи, обвинение ему не предъявлено.

Напомним, что Владимир Яшин пропал в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. 5 декабря было обнаружено его тело. Через неделю задержали четверых подозреваемых в похищении и убийстве Яшина.