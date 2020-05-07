В Екатеринбурге по делу об убийстве управляющего Яшина задержан бывший налоговик
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7 мая силовики задержали подозреваемого в похищении и убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным издания, задержанный является бывшим налоговым инспектором. С ним работают следователи, обвинение ему не предъявлено.
Напомним, что Владимир Яшин пропал в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. 5 декабря было обнаружено его тело. Через неделю задержали четверых подозреваемых в похищении и убийстве Яшина.
По версии следствия, обвиняемые похитили Яшина, чтобы заполучить крупную сумму денег, которая у него имелась. Они отвезли его на съемную квартиру и пытали. Мужчина, не выдержав пыток, скончался. Тело злоумышленники выбросили на обочину дороги.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей