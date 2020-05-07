В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 закрыли на дезинфекцию после вспышки коронавируса

Кроме того, у врачей были взяты мазки на выявление заболевания, а потом их отправили на самоизоляцию.

Также изданию в областном оперативном штабе порталу сообщили, что больница закрывается для проведения дезинфекции. После завершения мероприятий и получения разрешения от Роспотребнадзора медицинское учреждение начнет работу в штатном режиме.