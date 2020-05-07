В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 закрыли на дезинфекцию после вспышки коронавируса
Сегодня, 08:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера, 6 мая, из больницы № 1, расположенной в Екатеринбурге, был выписан последний пациент, у которого подтвердился коронавирус, а само учреждение закрыли на дезинфекцию, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Кроме того, у врачей были взяты мазки на выявление заболевания, а потом их отправили на самоизоляцию.
Также изданию в областном оперативном штабе порталу сообщили, что больница закрывается для проведения дезинфекции. После завершения мероприятий и получения разрешения от Роспотребнадзора медицинское учреждение начнет работу в штатном режиме.
О вспышке коронавируса в ЦГКБ № 1 стало известно 20 апреля. По официальной информации, заболевание было подтверждено у 91 человека. Позднее был определен круг контактных лиц и выявлены те, кого выписали из больницы накануне вспышки заболевания.
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