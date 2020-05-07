В Екатеринбурге в ночь на 8 мая приземлится рейс с застрявшими в Израиле туристами
Сегодня, 21:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь на 8 мая в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетит самолет с туристами из Израиля, которые не смогли вовремя покинуть страну из-за эпидемии коронавируса, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Вылет борта запланирован из Тель-Авива в 17.10 по екатеринбургскому времени. Также по пути самолет сделает посадку в Ростове-на-Дону, после чего вылетит в уральскую столицу.
По информации Минкомсвязи, самолет на 162 места будет полным. Помимо свердловчан, на нем будут жители Тюменской, Московской, Саратовской и Ростовской областей. Правительство регионов организует автобусы, которые после приземления доставят пассажиров в обсерваторы.
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