В Екатеринбурге в реабилитационном центре «Каравелла» шесть детей заболели COVID-19
Сегодня, 18:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В екатеринбургском центре социальной помощи семье и детям «Каравелла» шестеро детей заразились коронавирусом, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Первый случай заражения в «Каравелле» зарегистрировали в конце апреля. По информации родителей воспитанников центра, помимо детей заразились и взрослые. Все были госпитализированы в больницы.
В оперативном штабе рассказали, что, как и все подобные учреждения, центр перешел на закрытый режим работы, и все сотрудники и дети были проверены на коронавирус. У воспитанницы центра тест на коронавирус дал положительный результат. После этого еще у пяти детей подтвердился COVID-19. Во всех случаях заболевание протекало без симптомов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей