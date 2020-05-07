В Екатеринбурге в реабилитационном центре «Каравелла» шесть детей заболели COVID-19

Первый случай заражения в «Каравелле» зарегистрировали в конце апреля. По информации родителей воспитанников центра, помимо детей заразились и взрослые. Все были госпитализированы в больницы.

В оперативном штабе рассказали, что, как и все подобные учреждения, центр перешел на закрытый режим работы, и все сотрудники и дети были проверены на коронавирус. У воспитанницы центра тест на коронавирус дал положительный результат. После этого еще у пяти детей подтвердился COVID-19. Во всех случаях заболевание протекало без симптомов.