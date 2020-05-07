В Нижнем Тагиле отремонтируют дороги на улицах, названных в честь героев войны

Ремонт улиц пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице, названной в честь Героя Советского Союза Сергея Черных, подрядчику предстоит обновить почти 14 тысяч квадратных метров полотна. На ремонт выделено 22,3 млн рублей.

Символично, что в год юбилея Великой Победы улица, которая носит имя героя, будет отремонтирована, отметил замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Еще на одной улице, названной в честь первого Почетного гражданина города и Героя Социалистического Труда Ивана Окунева, ремонт начнется 15 мая.