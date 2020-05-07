В Нижнем Тагиле отремонтируют дороги на улицах, названных в честь героев войны
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле проведут ремонт дорог на улицах Черных и Окунева, названных в честь героев, приближавших победу в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Ремонт улиц пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице, названной в честь Героя Советского Союза Сергея Черных, подрядчику предстоит обновить почти 14 тысяч квадратных метров полотна. На ремонт выделено 22,3 млн рублей.
Символично, что в год юбилея Великой Победы улица, которая носит имя героя, будет отремонтирована, отметил замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Еще на одной улице, названной в честь первого Почетного гражданина города и Героя Социалистического Труда Ивана Окунева, ремонт начнется 15 мая.
Работы планируют закончить в течение месяца. Подрядчики собираются отремонтировать около пяти тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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