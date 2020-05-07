В Нижнем Тагиле представили эскиз первой аллеи строителей
Сегодня, 14:34ОбществоФото: СРО "Уральское объединение строителей"
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В Нижнем Тагиле представили эскиз первой городской аллеи строителей. В ней планируется сделать 64 зеленых насаждения в честь 64-летия Дня строителя в России. Аллея станет символом уважения к профессии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На аллее планируется разместить липы, сирени и спиреи, а также оригинальную архитектурную форму — строительный мастерок на камне, символизирующий строительную работу.
Сегодня мы ждем окончания карантина для того, чтобы провести городское праздничное мероприятие по случаю посадки аллеи строителей. Темой мероприятия станет экология. Обещаем много музыки и отличную развлекательную программу. О дате сообщим дополнительно, рассказал TagilCity.ru Денис Снетков.
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Аллея строителей - эскиз
Фото: СРО "Уральское объединение строителей"
Напомним, в конце января 2019 года СРО «Уральское объединение строителей» подало в администрацию Нижнего Тагила заявку на создание аллеи. Тагильчанам предложили проголосовать за выбор площадки. По итогам был выбран сквер на Вагонке, расположенный на улице Окунева.
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