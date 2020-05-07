В Нижнем Тагиле представили эскиз первой аллеи строителей

На аллее планируется разместить липы, сирени и спиреи, а также оригинальную архитектурную форму — строительный мастерок на камне, символизирующий строительную работу.

Сегодня мы ждем окончания карантина для того, чтобы провести городское праздничное мероприятие по случаю посадки аллеи строителей. Темой мероприятия станет экология. Обещаем много музыки и отличную развлекательную программу. О дате сообщим дополнительно, рассказал TagilCity.ru Денис Снетков.

Аллея строителей - эскиз Фото: СРО "Уральское объединение строителей"