В Нижнем Тагиле вместо магазинов «Райт» появятся «Перекрестки»

Владельцем сети «Перекресток» является X5 Retail Group. Он будет арендовать площади у торговой сети «Монетка», которая владеет «Райтами». Сделка планируется на август 2020 года.

Также супермаркеты сети «Перекрёсток» появятся в Тюменской области, Башкортостане и Ханты-Мансийском АО. Всего в регионе 20 магазинов «Райт». Некоторые уже начали закрываться. В соцсетях появилась информация о закрытии «Райта» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле.