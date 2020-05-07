В Нижнем Тагиле вместо магазинов «Райт» появятся «Перекрестки»
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области закроются 15 магазинов сети «Райт», вместо них появятся супермаркеты торговой сети «Перекрёсток», пишет «Облгазета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Владельцем сети «Перекресток» является X5 Retail Group. Он будет арендовать площади у торговой сети «Монетка», которая владеет «Райтами». Сделка планируется на август 2020 года.
Также супермаркеты сети «Перекрёсток» появятся в Тюменской области, Башкортостане и Ханты-Мансийском АО. Всего в регионе 20 магазинов «Райт». Некоторые уже начали закрываться. В соцсетях появилась информация о закрытии «Райта» на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле.
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