В России военным запретили рассказывать в социальных сетях о принадлежности к ВС РФ

Кроме того, военнослужащим запрещается разглашать информацию о гражданах, которые уволены с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе и ту, которая позволяет определить их местонахождение.

Также военным запрещается разглашать информацию о дислокации и передислокации органов военного управления. Им нельзя при себе иметь электронные устройства, которые могут по аудио, фото или видео определить данные о местоположении во время боевых действий и выполнения задач.

Также были внесены изменения в Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. В частности, всем несущим службу, запрещается использовать личные средства связи или другие электронные изделия. Этот запрет касается и нахождения в караульном помещении.