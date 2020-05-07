В свердловской компании «Сима-Ленд» сменился гендиректор

Вместо Дениса Вешкурцева гендиректором был назначен Константин Обоскалов. Вешкурцев занимал должность с 2014 года. Обоскалов значится гендиректором с 26 марта 2020 года. Также теперь Обоскалову подчиняются 10 компаний, входящих в структуру «Сима-Ленд».