В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 4,5 тысячи человек

Этот показатель в 1,7 раза превышает количество случаев зарегистрированных за тот же период прошлого. Года количество случаев составляет 2653.

Также в ведомстве отмечают, что предварительно «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у шести человек, в том числе и у троих детей, а «клещевой иксодовый бореллиоз» у 12 человек, из них восемь детей.