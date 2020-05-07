В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 4,5 тысячи человек
Сегодня, 09:02ОбществоФото: pixabay.com
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По данным на 6 мая на территории Свердловской области зафиксировано 4494 случая укусов клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Этот показатель в 1,7 раза превышает количество случаев зарегистрированных за тот же период прошлого. Года количество случаев составляет 2653.
Кроме того, зарегистрировано 1272 случая среди детей до 17 лет.
Случаи присасывания клещей выявлены в 59 населенных пунктах. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Слободо-Туринском, Тугулымском, Пышминском, Байкаловском районах, городе Каменске-Уральском, Талице, Алапаевском районе, Березовском, Верхотурье и других муниципалитетах области.
Также в ведомстве отмечают, что предварительно «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у шести человек, в том числе и у троих детей, а «клещевой иксодовый бореллиоз» у 12 человек, из них восемь детей.
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