Владимир Путин допустил ужесточение режима изоляции в некоторых регионах России
Сегодня, 10:21ОбществоФото: Kremlin.ru
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зависимости от региона в России складывается по-разному, и в некоторых из них допустимо ужесточение режима самоизоляции. Об этом президент РФ Владимир Пути заявил в ходе совещания по снятию введенных из-за пандемии мер.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить ограничительные меры, а где-то уже можно планировать их смягчение. Он предупредил, что при принятии поспешных решений, может произойти увеличение заболеваемости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину план выхода из режима изоляции был представлен своевременно.
Ранее Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции до 18 мая. Кроме того, он допустил, что ограничительные меры будут ужесточены.
Напомним, за последние сутки в России было зарегистрировано более 10,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших превышает 165 тысяч человек.
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