Владимир Путин допустил ужесточение режима изоляции в некоторых регионах России

По его словам, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить ограничительные меры, а где-то уже можно планировать их смягчение. Он предупредил, что при принятии поспешных решений, может произойти увеличение заболеваемости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину план выхода из режима изоляции был представлен своевременно.

Ранее Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции до 18 мая. Кроме того, он допустил, что ограничительные меры будут ужесточены.