Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с коронавирусом

Согласно тексту документа, врачам полагаются единовременные выплаты в размере от 68,8 тысяч до 2,7 миллионов рублей. Окончательная сумма определяется в зависимости от степени полученного вреда.

Так, если во время работы медик заразится коронавирусом и отправится на больничный, то выплата ему составит 68 811 рублей. Если появятся осложнения, в результате которых человек станет инвалидом, то выплата увеличится. Она составит от 688 тысяч до двух миллионов рублей.