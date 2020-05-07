Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с коронавирусом
Сегодня, 11:33ОбществоФото: Kremlin.ru
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Врачи, которые борются с распространением коронавируса в России, могут получить дополнительные страховые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он опубликован на интернет-портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно тексту документа, врачам полагаются единовременные выплаты в размере от 68,8 тысяч до 2,7 миллионов рублей. Окончательная сумма определяется в зависимости от степени полученного вреда.
Так, если во время работы медик заразится коронавирусом и отправится на больничный, то выплата ему составит 68 811 рублей. Если появятся осложнения, в результате которых человек станет инвалидом, то выплата увеличится. Она составит от 688 тысяч до двух миллионов рублей.
В случае кончины медицинского работника от коронавируса, родственникам полагается выплата в 2 752 452 рубля.
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