Запас нефти в США вырос на 0,9% за неделю

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Коммерческий запас нефти в США вырос на 4,6 млн баррелей. Эксперты ожидали большего роста.
Если исключить стратегические нефтяные резервы, то за неделю, завершившуюся 2 мая, коммерческий запас американской нефти увеличился до 532,2 млн баррелей или на 0,9%. Между тем аналитики ожидали, что недельный рост будет приблизительно вдвое больше.
Отмечается и рост стратегического запаса на 0,3%, в сравнении с предыдущей неделей. Сейчас он составляет 637,8 млн баррелей, пишет oilcapital.ru.
В то же время в Соединенных Штатах несколько снизилась добыча. За минувшую неделю снижение составило 200 000 б/с.
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