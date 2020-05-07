Запас нефти в США вырос на 0,9% за неделю

Если исключить стратегические нефтяные резервы, то за неделю, завершившуюся 2 мая, коммерческий запас американской нефти увеличился до 532,2 млн баррелей или на 0,9%. Между тем аналитики ожидали, что недельный рост будет приблизительно вдвое больше.

Отмечается и рост стратегического запаса на 0,3%, в сравнении с предыдущей неделей. Сейчас он составляет 637,8 млн баррелей, пишет oilcapital.ru.